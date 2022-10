(Di giovedì 13 ottobre 2022) Grazie alla tecnologia Quantum Dot,ha creato un televisoretutto, capace di regalare neri perfetti e colori incredibilmente brillanti per il migliore effetto HDR. Mastupisce anche per design e suono....

DDay.it

Il servizio è già disponibile su browser per computer e TV, ma è ovviamente ancora la ... che resta comunque una colonna importante del fatturato ,come la vendita di giochi sia in ...... H.265, VP9, AV1 H.264, H.265, VP9, AV1 ModemExynos 5300 (non confermato ufficialmente)Exynos 5123 Processo produttivo5nm5nm Le prestazioni massime di Tensor G2, ... Così Samsung ha reinventato l'OLED con il nuovo TV Samsung OLED 4K S95B