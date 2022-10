Così la ministeriale Nato preme per investimenti nella Difesa

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo l’apertura dei lavori che si è tenuta ieri, si è conclusa anche la seconda giornata della. Il vertice ha riunito nel quartier generale di Bruxelles i ministri delladi tutti i Paesi alleati, oltre a quelli di Finlandia e Svezia che stanno proseguendo nel loro percorso di ingresso nell’Alleanza Atlantica. Sono stati al centro della sessione di lavoro odierna il tema dellae deterrenza dellae delle implicazioni della guerra della Russia contro l’Ucraina per la sicurezza degli Alleati,come le misure per aumentare la produzione e rafforzare la base industriale. L’agenda dell’ultima giornata diha visto infatti la cerimonia di firma dello “European sky shield initiative”, un’iniziativa che aumenterà la capacità ...

Quotidiano Sanità

Risale al 1985 la sua domanda per diventare collaboratrice scolastica tramite un bando. Non ha mai ricevuto risposta.nel 2013 per necessità economiche ed opportunità di lavoro, si ...Anche questo quadro,come il frontespizio e l'intera dichiarazione, va trasmesso dai sostituti ...in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni decreto4 ... Il Ministero e la partecipazione dei pazienti: e fu così che la montagna che partorì il topolino