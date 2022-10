Cosa c' è dietro l' elezione di La Russa | Senaldi non ha dubbi | Bomba sulla sinistra

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il condirettore di Libero Pietrocommenta l'di Ignazio La: "Laha recepito il discorso di concordia nazionale che ha fatto la senatrice Liliana Segre e ha eletto Ignazio La, fondatore di FdI, alla presidenza del Senato, è la seconda carica dello Stato. Siccome Forza Italia non ha votato, è evidente che 20 a Lasono arrivati dalla. Sono felice, perché così nessuno nei prossimi anni potrà dire che è una fascista: il 20 per cento dei voti con cui è stato incoronato arrivano dalla. Probabilmente sarà stato Carlo Calenda e qualcuno che voleva dividere il centrodestra. Meglio che la maggioranza sia litigiosa e abbia scontri durissimi nelle prime settimane piuttosto che il contrario e debba andare ...

Morningstar

... ha risposto scegliendo con cura le proprie parole , le quali sembrano tuttavia lasciar ben sperare: " Bene, eccoposso dirti. Posso dire che l'intero obiettivo e l'iniziativaa Black ...le è successo C'è grande preoccupazione per lei, soprattutto perché l'aggressore di Roberto è ... Inizialmente si pensava che la domestica dei Ferri fosse una possibile indiziatal'... Cosa c'è dietro la performance del Giappone Francesco Maiello intervenuto ad Afragola durante una rapina in tabaccheria mentre era libero dal servizio. Contro di lui due colpi di pistola, ma per fortuna l’arma era a salve. « Ho avuto paura Cer ...Previsto per il 28 ottobre, quando venne liberato il paesino in cui nacque Mussolini. Canali: «Molti concittadini ne avrebbero fastidio, c’è chi va a prendere i figli a scuola» ...