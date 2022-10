TGCOM

Per i giudici di Lussemburgo, regole aziendali interne contro segni visibili religiosi, filosofici o spirituali devono però essere 'applicate in maniera generale e ...Risarcimento alla famiglia, che chiede ancoraLad'assise ha dichiarato l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della ... Corte di Giustizia Ue: "Vietare il velo al lavoro non è discriminazione" "Adesso non ci possiamo fermare, chi lo ha aiutato a uccidere la mia piccola deve pagare", queste le parole della madre della giovane uccisa ...La Corte di Cassazione ha confermato tre delle sette condanne per l'omicidio volontario di Duccio Dini, il 29enne fiorentino travolto e ucciso il 10 giugno 2018 nel quartiere Isolotto a Firenze da un' ...