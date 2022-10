Corso di lingua friulana a Tavagnacco

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dal 17 ottobre ogni lunedì dalle 17.00 alle 19.00, presso la Biblioteca comunale in via Mazzini Partirà lunedì 17 ottobre aunpratico di, organizzato dalla Società Filologicain collaborazione con il Comune die finanziato dall’ARLeF. Si tratta di un’occasione e un’opportunità per approfondire la conoscenza dellae della cultura. Gli argomenti delle lezioni riguarderanno la grafia ufficiale, nozioni di grammatica e di sintassi, letture ed esercitazioni. Ilè gratuito, previa iscrizione entro giovedì 13 ottobre presso la Biblioteca Comunale in via Mazzini 9, dove si svolgeranno anche le lezioni, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, a cadenza settimanale, ogni ...

Orizzonte Scuola

... Medicine and Surgery 'MedTech' e Medicine and Surgery ininglese oltre aldi Laurea in Ingegneria Biomedica. Una splendida occasione per affinare la ricerca biomedica in tali innovativi ...- A Villorba va invece in scena un evento solidale come ' Aperitivo silenzioso ' in cui si comunicherà e canterà seguendo la LIS (ladei segni italiana), oltre al' Acquario di acqua ... Corso di lingua ucraina per docenti e personale amministrativo «La scienza non farebbe così paura - ha detto Linda Raimondo, nel corso della presentazione alla Farnesina della Settimana della lingua - se i testi scientifici invece che in inglese fossero scritti ...Oggi è stata presentata alla Farnesina, come riporta l’Ansa, la XXII edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (SLIM), che si terrà dal 17 al 23 ottobre. Il corposo programma di eventi, ...