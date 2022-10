Corriere dello Sport su Spalletti | “Geniale | invito all’esaltazione”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il Napoli vince 4-2 con l’Ajax e si qualifica agli Ottavi di Champions League,viene esaltato da. Nell’alchimia che sta spingendo il Napoli a dominare in Italia ed in Europa c’è tanto di Luciano. Il tecnico al termine della sfida con l’Ajax era felicissimo per il risultato raggiunto, ma ha tenuto comunque i piedi per terra. “Il Napoli cheha allestito è un” scrive-Capello, il tecnico del Napoli si toglie un sassolino: il commento di Napoli-Ajax Ecco quanto scrive il quotidianoivo in ...

Corriere dello Sport

E spiegare loro il valore dell'attività fisica esport". Da campionessa del mondo sarebbe ancora più autorevole "Forse mi ascolterebbero di più".NAPOLI - Arriva l'ennesima vittoria netta per il Napoli in Champions League , che batte l'Ajax per 4 - 2 al Maradona e alla quarta giornata del girone guadagna la qualificazione agli ottavi di finale . Abraham, senza Dybala tocca a te: a Roma c'è davvero spazio per due re Rigo, ex responsabile sanitario della Juventus, spiega il tipo di lesione muscolare: "Il retto femorale è uno dei muscoli più delicati da curare" ...Marciniak, che topica: da rosso l'entrata su Darmian. Ok i due gol dei nerazzurri, giusto annullare la rete a Lewandowski per fuorigioco ...