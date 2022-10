Coronavirus | oggi in Italia 45 705 nuovi casi e 66 decessi

Sky Tg24

Anchecirca quattromila nuovi contagi da(4.070 contro i 4.853 di ieri) si registrano in Emilia - Romagna, mentre sono in lieve calo i ricoveri. I pazienti nelle terapie intensive ...Ieri eUltimi 10 giorni I positivi al Covid - 19 Regione per Regione Ecco i dati sulle persone attualmente positive alregione per regione: Grafiche a cura di Vincenzo Monaco Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 45.705 casi e 66 morti. Tasso al 19,2%. LIVE Diminuiscono leggermente i nuovi contagi da Covid-19 in Italia: quelli registrati nelle ultime 24 ore sono 45.705, certificati da 238.253 test processati e per un tasso di positivitĂ pari a 19,2% ...Si registra un morto. Nelle ultime 24 ore nella regione, "su 4.000 tamponi molecolari e 18.234 tamponi antigenici per un totale di 22.234 tamponi, si registrano 3.875 nuovi casi positivi (+205) e un d ...