Il bollettino del 13 ottobre 2022 Sono 66 i decessi dasegnalati innelle ultime 24 ore ( ieri 69 ). Il totale delle vittime legate al Covid - 19 sale così a 177.785 . Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile ...La percentuale di Posti Letto in area non critica occupata da Pazienti Covid19 in Puglia è del 5%, indel 10% (dati Agenas). Covid, le notizie di oggi. Bollettino: 45.705 casi e 66 morti. Tasso al 19,2%. LIVE Sono numeri impressionanti, da fall out post Covid-19". A lanciare l'allarme è Antonio D'Avino, presidente della Fimp (Federazione italiana medici pediatri), in occasione del Congresso nazionale della ...In questa fase, la pandemia sembra ancora in regressione, seppure con intensità differenti nelle diverse zone del mondo: un calo netto nella Regione del Pacifico occidentale dell'Oms con un -21% di ...