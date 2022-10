Corona | show in tribunale | Icardi testimoni su Wanda | e tira in ballo Totti | VIDEO

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nuovoinper Fabrizio. "Le relazioni cambiano e quando cambiano emerge la verità. L'interrogatorio di Mauroè fondamentale per capire la verità. Io non accetto la remissione di querela da parte die voglio che venga qui a dire quanto è successo", afferma l'ex agente fotografico facendo dichiarazioni spontanee davanti ai giudici della quarta sezione penale di Milano.è stato querelato per diffamazione daNara e dai calciatori Mauroe Marcelo Brozovic perché nel 2019 aveva pubblicato su una sua pubblicazione, il 'KingMagazine', la notizia di una relazione tra l'exgirl argentina e il calciatore croato, centrocampista dell'Inter. Indiscrezione sempre ...

