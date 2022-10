Coppa del Mondo di Sci Alpino | il 22 e 23 ottobre gli Azzurri a Soelden

(Di giovedì 13 ottobre 2022)– Tutto confermato sul ghiacciaio del Rettenbach, dove sabato 22 e domenica 23parte ladelscicon i giganti femminile (ore 10.00 e 13.05) e maschile (ore 10.00 e 13.00). L’ispezione effettuata dalla Federazione Internazionale ha dato il via libera alla due giorni austriaca, sulla cui pista si è lavorato alacremente nelle ultime settimane per conservare al meglio il manto nevoso nonostante le temperature al di sopra della media. Nel frattempo è stata decisa la formazione femminile da parte del direttore tecnico Gianluca Rulfi, il gruppo sarà composta da sette atleti: Marta Bassino, Federica Brignone, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Asja Zenere. Sofia Goggia ed Elena Curtoni non prenderanno parte alla gara per proseguire la ...

