Consorzio Elis | al via ' Distretto Italia' per orientare e creare lavoro

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. - Inil fabbisogno delle aziende in termini di professionalità si deve confrontare con un panorama di competenze spesso non rispondente alle esigenze imprenditoriali: situazione ...

... le parole di Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia, al convegno per inaugurare la sua presidenza al nuovo Semestre di Presidenza deldi aziende. /... le parole di Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia, al convegno per inaugurare la sua presidenza al nuovo Semestre di Presidenza deldi aziende./(Adnkronos) – “Poste italiane è schierata a fianco di Elis, abbiamo fatto tanti progetti insieme. Secondo me va fatto uno sforzo, dobbiamo creare un ‘ponte’ per arrivare alle imprese di medie dimensio ...Roma, 13 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Abbiamo bisogno di 350mila profili tecnici, dagli esperti di rinnovabili ai carpentieri che oggi sono introvabili". Così, intervenendo alla presentazione ...