Confessioni segrete di una escort | Blue Angy racconta | “C’è chi spende 3000 euro a notte e non facciamo sesso Di recente ho conosciuto un uomo che mi ha spiazzata | ecco perché”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Sono un personaggio controverso, me ne rendo conto: se sei la moglie di qualcuno, probabilmente mi condannerai quando ti rivelerò che sono stata contattata da tuo marito, in passato, o che questo potrà accadere in futuro”. Nella prefazione del libro “Eros che mi lega: amore che mi scatena. Tutte le fragilità di una” (Eroscultura editore, 2022),, life coach e scrittrice ungherese ma italiana d’adozione, avvisa i lettori. Conosce i segreti del mondo maschile. Gli stati d’animo che gli uomini sposati, benestanti, condividono con lei non solo sotto le lenzuola. Anche a cena in un ristorante stellato o nel lounge bar di un resort. Un giro d’affari a molti zeri. Pagata anche tremilaaccompagna i suoi clienti ...