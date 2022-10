Conference League LIVE | alle 18 45 il Villarreal e altre sei gare Dalle 21 il West Ham di Scamacca e il Nizza di Viti

Commenta per primo Sono 16 le partite della quarta giornata diin programma oggi. Riflettori accesi sulla Fiorentina che alle 18.45 sfiderà gli scozzesi dell'Hearts, alla stessa ora giocherà anche l'altra gara del girone tra il Basaksehir di ...... per rimanere in corsa per il secondo posto e non 'accontentarsi' con due giornate d'anticipo della retrocessione in: dopo due ko non si può più sbagliare, visto che gli spagnoli ...Letteralmente devastata dalla Lazio nello 0-4 di lunedì sera, la Fiorentina scende in campo oggi pomeriggio nella gara di ritorno della sfida contro gli Hearts, valevole per la quarta giornata della ...La Fiorentina stasera affronterà gli Hearts nel quarto turno della fase a gironi di Conference League. I viola, dopo la buonissima vittoria di settimana scorsa, hanno bisogno di una vittoria per conti ...