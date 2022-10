Conference League | Fiorentina-Hearts 5-1

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Labatte 5-1 gli scozzesi dell’in match valido per la quarta giornata del gruppo A di, disputato allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Per i viola in gol Jovic al 6?, Biraghi al 22?, Gonzalez al 32? e al 78? su rigore e Barak al 38?, per gli ospiti a segno Humphrys al 47?. Nell’altro incontro del girone i turchi del Basaksehir superano 3-0 i lettoni dell’Rfs Riga per 3-0. In classifica guida il Basaksehir con 10 punti, 3 in più della, seguonoa 3 e Riga a 2. L'articolo proviene da Italia Sera.

