Conference League | Fiorentina-Hearts 5-1

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Firenze, 13 ott. - (Adnkronos) - Labatte 5-1 gli scozzesi dell'in match valido per la quarta giornata del gruppo A di, disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Per i viola in gol Jovic al 6', Biraghi al 22', Gonzalez al 32' e al 78' su rigore e Barak al 38', per gli ospiti a segno Humphrys al 47'. Nell'altro incontro del girone i turchi del Basaksehir superano 3-0 i lettoni dell'Rfs Riga per 3-0. In classifica guida il Basaksehir con 10 punti, 3 in più della, seguonoa 3 e Riga a 2. LA PARTITA La squadra di Italiano gioca una gara di dominio e dopo aver corso un rischio al 1' (palo di Humphrys) si scatena. Jovic trova il vantaggio, Biraghi pennella una punizione all'incrocio dei pali. Nel mezzo un palo di Mandragora. ...

... autore di una doppietta e di nuovo titolare dopo due mesi, e strappano tre punti importantissimi per il passaggio del turno di. In gol anche Jovic , al secondo centro di fila, ......45 HJK Helsinki - Ludogorets 1 - 1 18:45 Malmö - Union Berlino 0 - 1 21:00 FC Midtjylland - Feyenoord 2 - 2 21:00 Friburgo - Nantes 2 - 0 Visualizza EuropaCALCIO -18:45 RSC ...Dopo la vittoria per 5-1 della sua Fiorentina in Conference League contro l’Hearts, l’attaccante viola Christian Kouamé ha parlato a Sky Sport. Ecco le sue parole: “Quando sono tornato a Firenze non ...La Fiorentina batte 5-1 gli scozzesi dell’Hearts in match valido per la quarta giornata del gruppo A di Conference League, disputato allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze. Per i viola in gol Jovic ...