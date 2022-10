(Di giovedì 13 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Volge al termine ladi No, la rassegna sulla mobilità sostenibile ideata da Gaspare Borsellino, direttore dell’Agenzia di stampa Italpress e Dario Pennica, direttore di Sicilia Motori. Anche quest’anno la manifestazione si è svolta al Dipartimento di Ingegneria dell’Ateneo diper avvicinare gli studenti alle aziende, perchè l’insularità non deve essere un ostacolo a sognare in grande, soprattutto per gli ingegneri di domani. “E’ da un bel pò di tempo che si parla di mobilità sostenibile, non è una novità lanciata all’ultimo minuto sulla scia dell’emergenza. E’ una consapevolezza che dura da tempo ed ha prodotto impegni importanti: tanto sul campo della ricerca, quanto su quello delle applicazioni pratiche”. Ha detto il ...

Padova News

La giornata si ècon le toccanti testimonianze dei volontari e dei soggetti con esigenze speciali che hanno aderito al percorso progettuale ed in particolare all'iniziative 'Estate per tutti ...Un grave incidente ha sconvolto la notte di Partinico , paese in provincia di. Due giovani a bordo di una motocicletta Honda Sh sono finiti contro un palo in cemento e l'...che si è... Conclusa a Palermo la dodicesima edizione di “No Smog Mobility” – Padovanews Rosario Maria Buccheri, 59 anni, francescano, è un ex carabiniere. In convento trovati un fucile a canne mozze, una pistola, munizioni, un passamontagna e 35 mila euro in contanti ...Il Telimar rinuncia ad ospitare il girone di Len Euro Cup. Il presidente Giliberti "Il Comune non ci ha rassicurato sulla risoluzione dei problemi".