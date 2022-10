“Compro Oro” | boom di vendite dei gioielli di famiglia per pagare le bollette | la mossa disperata

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il caro, l’aumento dei prezzi al supermercato con un’inflazione che sfiora ormai il +9% su base annua, per non parlare dell’aumento dei carburanti benzina e soprattutto diesel. Arrivare a fine mese per gli italiani con redditi bassi è sempre più difficile ed ecco che si ricorre alla vendita deidipur di avere un po’ di liquidità in più. E già si parla didei ‘Oro’ mentre minor successo riscuotono gli sportelli dei Monti di Pietà. E’ lo scenario fotografato dall’Adnkronos in una inchiesta flash tra gli operatori di questi settori del commercio e della finanza.dei ‘Oro’: costretti a vendere iperle“L’aumento delle persone che si ...

Elon Musk come Re Mida: qualunque cosa tocca diventa. Dopo avere riconfermato l'acquisto di Twitter per la cifra di 44 milioni di euro, il tycoon di Tesla ha deciso di entrare anche nel mondo beauty con il lancio di un esclusivo profumo . Elon Musk, ...Nella serata di ieri, gli uomini della Questura di Macerata hanno arrestato in flagranza di reato un ventenne sardo), ritenuto l'autore della tentata rapina aggravata, realizzata in un "". ...(Adnkronos) – Il caro bollette, l’aumento dei prezzi al supermercato con un’inflazione che sfiora ormai il +9% su base annua, per non parlare dell’aumento dei carburanti benzina e soprattutto diesel.Elon Musk come Re Mida: qualunque cosa tocca diventa oro. Dopo avere riconfermato l'acquisto di Twitter per la cifra di 44 milioni di euro, il tycoon ...