Collegio di Garanzia | Roda può ricandidarsi alla presidenza della Federsci

Flavio Roda può candidarsi sabato a Milano (presso Pirelli Hangar Bicocca) alla presidenza della Fisi: oltre a lui (presidente uscente) gli altri che corrono sono Angelo Dalpez, Stefano Maldifassi, ...Ildiha dei tempi più lunghi rispetto a quelli che la convocazione dell'assemblea pone. Staremo a vedere nei prossimi giorni". Falez non punta il dito sul mandato precedente: "Roda,...Dopo quanto successo in mattinata, con il rinvio dell'udienza riguardo i ricorsi sulla posizione del presidente in carica, via Piranesi ha rifiutato la possibilità ...Roma, 13 ott. - (Adnkronos) - "Il Collegio di Garanzia dello Sport, in riferimento ai ricorsi presentati dai signori Dalpez, Falez e Maldifassi, per la declaratoria di incandidabilità e ...