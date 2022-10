Colesterolo alto? Arriva il nuovo farmaco per bloccare l’LDL | il cosiddetto “cattivo” E si somministra solo due volte all’anno La parola agli esperti

Leggi su iodonna

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ilpotrà essere affrontato con un’arma in più. Con la Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre è stata approvata dall’AIFA, Agenzia Italiana del, la rimborsabilità dal SSN per Inclisiran, la prima terapia a base di small-interfering RNA (siRNA) per la gestione dell’ipercolesterolemia, in grado di ridurre ilLDL, il”, con sole duezioni l’anno.: per chi è indicato ilcon due dosi l’anno guarda le foto ...