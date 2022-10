“Co-Stavamo bene insieme” | il peso della rosa del Milan 2002-2007

Mattia Molinari è il regista di 'insieme' , un documentario che racconta il Milan di Ancelotti, nelle tre finali più iconiche della sua storia: la notte di quel famoso maggio 2003 a ...Andavamo lì per capire meglio quello chevivendo, che in qualche modo era una novità nella ... Però noi uomini abbiamo visioni limitate, ma il buon Dio è sempre capace di suscitare ilin ...(Agenzia Vista) Roma 13 ottobre 2022 “Sto andando verso la Camera vi pregherei di darmi un minimo di privacy per alcune ore. Indubbiamente non mi aspettavo che non ci fosse tutto il voto del centrodes ...