(Di giovedì 13 ottobre 2022) Unadi sport in riva al Tevere per denunciare la, male endemico della società moderna. Iltornerà a ospitare il 16 ottobre , dalle 9, 'Via le'...

leggo.it

Una domenica di sport in riva al Tevere per denunciare la violenza sulle donne, male endemico della società moderna. IlRoma tornerà a ospitare il 16 ottobre , dalle 9, 'Via le Mani' , la regata nazionale giunta alla decima edizione, voluta dalla Federazione Italiana Canottaggio , dall'associazione ...L'edizione 2022 della Tre Golfi Sailing Week, organizzata daldel Remo e della Vela Italia di Napoli, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano di Genova ed il Reale Yacht Club... Circolo Canottieri Roma: domenica la decima edizione di Via le Mani, la regata contro la violenza sulle donne