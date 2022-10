Cinema | i film da vedere nel weekend 14 - 16 ottobre | i trailer - Magazine - quotidiano net

Rovigo.News

È un lungometraggio italiano e racconta di giovani che coltivano il sogno di danzare e cantare: esce il 13 ottobre sulla piattaforma streaming di ...Tra le uscite principali del fine settimana: 'Il Colibrì', 'Halloween Ends', 'Le buone stelle', 'Ninjababy', 'La ragazza della palude', 'Amanda' e un documentario sul ... Al cinema Duomo di Rovigo nuovi film che sanno di libertà Per Bronzi50 1972-2022 - cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace - i due scultorei guerrieri del V sec a.C saranno le meta-celebrity della diciassettesima Festa del Cinema di Roma, con una ...Con la nascita, nel 1922, della prima pellicola amatoriale, il 9,5mm Pathé Baby, il cinema entra per la prima volta nelle case: dapprima con l'home cinema, il proiettore e le copie in 9,5mm di film co ...