Cina | a tre giorni dal Congresso del Partito Comunista spuntano striscioni contro il governo – Foto e video

(Di giovedì 13 ottobre 2022) A meno di tredall’apertura del XXdelcinese, a Pechino va in scena una protestaile la sua strategia anti-Covid. Sul ponte di Sitong, vicino alla capitale, sono stati appesi alcunidi protesta. Una scena inusuale per la, un Paese poco abituato a scene di dissenso, che è diventata virale sui social media. Tra gli slogan che appaiono sul ponte, si legge: «Non vogliamo test Covid, vogliamo mangiare. Non vogliamo lockdown, vogliamo essere liberi». E ancora: «Vogliamo voti, non leader. Vogliamo la dignitià, non le bugie. Siamo cittadini, non schiavi». I manifestanti hanno preso di mira anche il leader cinese Xi Jinping, che proprio questo weekend otterrà dalil ...