Ciclismo su pista | Mondiali 2022 L’emozione del quartetto azzurro | “Non ci possiamo credere | un sogno”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Lacrime, sorrisi, felicità immensa. Un’impresa eccezionale: ildell’inseguimento a squadre al femminile si è laureato campione del mondo nella manifestazione iridata di Saint-Quentin-en-Yvelines dominando in lungo e in largo in tutte le prove. Andiamo a scoprire le brevi dichiarazioni delle azzurre, festanti, dopo l’incredibile successo. Vittoria Guazzini: “È andata veramente bene, vincere con queste ragazze che sono mie amiche, ci conosciamo da quando siamo junior, è un’emozione indescrivibile”. Chiara Consonni: “Vittoria va troppo forte, rischiavo di staccarmi. Siamo andate fortissimo, è un lavoro che portiamo avanti da anni e anni e siamo contentissime come si può vedere”. Martina Fidanza: “Ho sofferto tantissimo, non mi sembra vero quello che sta succedendo”. Martina Alzini: “Anche se in finale ero a bordoa seguire è come se ...