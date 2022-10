Ciclismo su pista | Mondiali 2022 | Italia argento nell’inseguimento maschile | trionfo Gran Bretagna

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Piccola delusione aidisuper l’dell’inseguimento a squadre, che ha conquistato la medaglia d’. Simone Consonni, Manlio Moro, Jonathan Milan e Filippo Ganna si sono dovuti arrendere alla, in testa fin dalla partenza e sempre davanti senza cedere nell’ultimo chilometro. Dopo aver inseguito per la prima metà di gara, il quartetto azzurro ha cercato di iniziare la rimonta ma non è riuscita ad accorciare gli ultimi due decisivi decimi di distacco. Alla fine il tempo dei vincitori Ethan Hayter, Oliver Wood, Ethan Vernon e Daniel Bigham è di 3’45?829, contro il 3’46?033 degli Azzurri che rispetto ai turni precedenti hanno alzato il proprio tempo di almeno otto decimi nel ...

