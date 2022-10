Ciclismo su pista | Mondiali 2022 | il quartetto femminile fa sognare! Sarà finale per l’oro con la Gran Bretagna

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo Roubaix arriva il bis un anno dopo, sempre in Francia, ma questa volta al Vélodrome National di Saint-Quentin-en-Yvelines: ildell’inseguimento a squadre è nuovamente inaidisu. Le azzurre, autrici del miglior crono in qualifica, hanno gestito al meglio la situazione in un primo turno nettamente alla portata: Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Elisa Balsamo e la neo entrata Martina Alzini (che ha sostituitodello scratch Martina Fidanza) si sono imposte sull’Australia con il crono di 4:11.562. Tutto facile per la squadra tricolore guidata da Marco Villa, che è apparsa in pura gestione in questo scontro nel quale c’era un divario abissale con le oceaniche. Fondamentale tenere la tensione alta, soprattutto ...

16.41 Avanza la neozelandese Ellesse Andrews, che in 11.041 supera la canadese Lauriane Genest. 16.37 Sophie Capewell è la più veloce di questa sessione in 10.999. Battuta l'ucraina Olena Starikova.Definiti gli atleti che comporranno le semifinali del keirin maschile, evento in cui l'Italia non schierava alcun atleta. Tutto facile per i grandi favoriti della vigilia, come il britannico Jack ... Mondiali di ciclismo, tra poco l'Italia in finale nell'inseguimento a squadre. La diretta streaming Saint-Quentin-en-Yvelines, 13 ott. - (Adnkronos) - L'Italia vola in finale per l'oro nell'inseguimento ai campionati mondiali di ciclismo su pista a Saint-Quentin-en-Yvelines, il velodromo che ...