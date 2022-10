Ciclismo su pista | Jonathan Milan può battere Filippo Ganna nell’inseguimento individuale?

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Oggi la delusione, domani si torna incon la voglia di riscatto. Dopo un 2021 trionfale con i successi tra Tokyo e Roubaix, è arrivata una semi battuta d’arresto per il quartetto dell’inseguimento a squadre maschile: ai Mondiali di St-Quentin-en-Yvelines, sempre in Francia, gli azzurri si sono dovuti accontentare dell’argento., trascinatore della compagine tricolore, Simone Consonni, Manlio Moro esono stati sconfitti di due decimi dalla Gran Bretagna guidata da Ethan Hayter. Domani però per, stelle del trenino del Bel Paese, c’è già la possibilità di rivincita. In scena infatti l’inseguimento, con gli azzurri che sono favoritissimi per la medaglia d’oro. Da segnalare l’assenza dello ...

Prima parte del torneo per lo sprint al femminile: volano in semifinale le teutoniche Emma Hinze e Lea Friedrich, la transalpina Mathilde Gros e la neerlandese van Riessen. Foto: LapresseL'Italia ha conquistato la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre femminile ai Mondiali 2022 disu. Le azzurre hanno siglato il nuovo record italiano di 4:09.760, battendo la Gran Bretagna in una spettacolare finale andata in scena al Velodromo di Saint - Quentin - en - Yvelines. . Splendida Italia ai mondiali di ciclismo su pista: un oro e due argenti Con una tattica di gara audace, Martina Fidanza, Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini e Martina Alzini, battono in finale la favorita Gran Bretagna ...Le azzurre dell'inseguimento vinto la medaglia d'oro ai mondiali di ciclismo su pista, conquistando la quarta medaglia per l'Italia nella manifestazione in corso vicino a Parigi. (ANSA) ...