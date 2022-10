Ciclismo su pista | è solo l’inizio per le sorelle d’Italia | oro nel quartetto | si punta in alto anche nell’omnium e nella madison

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Se il buongiorno si vede dal mattino… Inizio di Mondiali da sogno per la Nazionale italiana disu, soprattutto per quanto riguarda il settore femminile: ieri l’oro di Martina Fidanza nello scratch, oggi quello meraviglioso deldi inseguimento a squadre el’argento di Rachele Barbieri nell’eliminazione. La squadra di Marco Villa appare in formissima e non è assolutamente finita qui. Da domani a domenica si può fare incetta di medaglie e sbaragliare la concorrenza. Siinin tantissime altre gare, con le azzurre che possono davvero sognare in grande. Pensando alle prove olimpiche l’omnium potrebbe essere l’opportunità ideale per Elisa Balsamo per tornare a vestire la maglia iridata a livello individuale: lasciata quella su strada ...