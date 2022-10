Ciclismo su pista | è la giornata dei quartetti ai Mondiali 2022 Rachele Barbieri ci prova nell’eliminazione

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Giorno 2 ai Campionati del Mondo disu. Il Velodromo di Saint-Quinten-en-Yvelines ha già espresso i suoi primi verdetti ed assegnato le prime maglie iridate ma oggi i giri del motore continueranno a salire. Tanti gli eventi in un programma che sarà inevitabilmente dominato dalle finali nei due Inseguimenti a squadre. Giorno dunque anche molto interessante in chiave azzurra, date le ottime basi poste ieri. Inprima le donne che dovranno ripartire dalle semifinali, avendo disputato solo il round di qualificazione. Vittoria Guazzini, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Chiara Consonni hanno fatto segnare il miglior tempo in assoluto nelladi ieri, dando un margine significativo alle altri nazionali. La notizia del giorno è stata l’uscita dalle prime quattro delle Campionesse di tutto della ...