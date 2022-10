Chiedono del Napoli | la risposta di Insigne è da pelle d’oca!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’ormai ex attaccante e capitano del, Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa a Toronto, in occasione del finale di stagione in MLS. Tra i vari argomenti trattati il calciatore classe 1991 ha parlato anche del periodo di forma della squadra azzurra allenata da mister Luciano Spalletti. Ecco le sue parole: “Sono molto contento di quello che stanno facendo, ho lasciato lì grandi compagni ed un grande allenatore con cui ho avuto un grande rapporto. Sento il mister, qualche compagno tutti i giorni: gli faccio i complimenti, stanno facendo cose straordinarie” (Photo by Vaughn Ridley/Getty Images) Continua dicendo: “La gente dise lo merita, abbiamo sofferto tanto questi anni. Noi siamo scaramantici, non dico nulla ma voglio solo che continuino così perché se lo meritano tanto. E spero ...