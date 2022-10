Chiara Nasti nella bufera | Ecco perché non sono vaccinata

torna a far parlare di sé, e non esattamente per il più nobile dei motivi. Nelle scorse ore, l'influencer e attuale compagna di Mattia Zaccagni (da cui aspetta il primo figlio) ha preso ...... 'Si, ho tradito più volte la mia ex' Pio e Amedeo hanno poi chiesto all'ex tronista se ha tradito una sola volta Giulia De Lellis , la quale poco tempo fa ha difeso. E il giovane ...Chiara Nasti di nuovo al centro della polemica. La futura moglie di Mattia Zaccagni sta facendo discutere per via di alcune dichiarazioni rilasciate su Instagram. "Perché hai deciso di non vaccinartiTorna a far parlare di se Chiara Nasti e lo fa come spesso succede sui social. L'influencer, in attesa di un bambino dal calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, ha risposto ad alcune domande ...