Chi l’ha visto | Sciarelli non lo potrà fare più indiretta | cosa cambierà in puntata

Leggi su funweek

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nell’ultimadi Chi, di rientro in onda da uno delle tante interviste trasmesse, Federicaha riportato in diretta una delle parolacce dette proprio in un servizio. La conduttrice ci è così ricascata di nuovo, dopo quanto era successo lo scorso anno. LEGGI ANCHE:– Chi, minacce allae irruzione in studio: ‘Mettete la scorta a Federica’.è successo Infatti, era stata lei stessa a mettere in guardia il suo pubblico, comunicando l’anno scorso ciò che non avrebbe potuto più. “Parolacce non ne dico più altrimenti vengo ripresa” aveva spiegato Federica. Conduttrice di Chisu Rai ...