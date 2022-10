Chi l' ha visto | Federica Sciarelli non lo potrà fare più in diretta | cosa cambierà durante la puntata

Nell'ultima puntata dil'ha, di rientro in onda da uno delle tante interviste trasmesse, Federica Sciarelli ha riportato in diretta una delle parolacce dette proprio in un servizio. La conduttrice ci è così ...Si è risposto profondamente in modo efficace a questa nuova richiesta, ma abbiamonuove ... non si potuto essere completamenteè". Bollettino Coronavirus Lombardia 13 ottobre 2022/ 9.126 casi, ...Sempre difficile fare paragoni tra piloti diversi, ok ma, alla vigilia del GP d'Australia, riviviamo i momenti magici della carriera di due piloti che hanno fatto la storia di questo sport. Il più gio ...Ignazio La Russa è stato eletto con 117 voti, 2 in più della maggioranza dichiarata: ma 16 senatori di Forza Italia non hanno votato. Da dove arrivano dunque quei voti Renzi: «Io non c’entro». Il Pd: ...