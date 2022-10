Che tempo che fa 2022 | domenica 16 ottobre da Fabio Fazio arrivano i Maneskin | le anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Cheche faè sicuramente uno dei personaggi più in voga della, alla conduzione del suo format ”Cheche fa” rappresenta ormai un appuntamento fisso per migliaia di italiani che non vorrebbero perdersi per nulla al mondo le sue interviste ed approfondimenti sull’attualità sociale, politica e culturale. Cheche fa: ospiti speciali per16Questache verrà, poi, ha una qualcosa di davvero sorprendente per i suoi telespettatori: il conduttore televisivo, infatti, ha deciso di chiamare nel suo programma per un incontro diretto proprio loro, le star italiane del momento che hanno letteralmente sfondato il panorama musicale conraneo: i ...