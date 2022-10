Champions | Napoli | tre tifosi olandesi feriti nel dopo partita

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Tredell’Ajaxè il bilancio di due distinte aggressioni avvenute neldi-Ajax, gara valida per laLeague di calcio, disputatasi ieri sera al Maradona. I carabinieri del Nucleo Radiomobile disono intervenuti in via Depretis davanti al bar “Mavi Caffè” per la segnalazione di un’aggressione. Da una prima ricostruzione sembra che alcunidell’Ajax mentre erano all’esterno del bar sarebbero stati aggrediti con mazze e catene da un gruppo di ragazzi in sella a scooter. Ad avere la peggio un 33enne olandese che è stato medicato sul posto dal personale del 118 per una lieve ferita alla nuca. L’uomo non è stato ricoverato. Indagini sono in corso da ...