Champions League | Son segna il gol più bello della settimana

Oggi scattano i gironi del 2° turno preliminare della2022 - 2023 di pallanuoto maschile, in programma fino al 16 ottobre: nel Gruppo D, giocato ad Atene, in Grecia, inizia al meglio il cammino del Brescia, che liquida la compagine ...Articoli più letti Barcellona - Inter, dove vedere la partita didi stasera di Diego Barbera Jeffrey Dahmer non era un mostro. E questo fa ancora più paura di Cristina Brondoni ...Nel corso di Betis Siviglia-Roma c'è stato un gesto a sorpresa che è diventato subito virale tra i tifosi giallorossi e non.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...