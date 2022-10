Champions League | l’Inter ha già venduto più di 60mila biglietti per la partita con il Viktoria Plzen

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 13 ottobre 2022) 2022-10-13 15:32:31 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: sìCi si aspetta un Meazza/San Siro gremito fino all’orlo. La sconfitta per 3-3 al Camp Nou contro il Barcellona apre la possibilità aldi qualificarsi agli ottavi di finale di… già alla quinta giornata, giocando in casa. Per farlo i nerazzurri devono battere i cechi del, la squadra più abbordabile del girone. L’appuntamento è per mercoledì 26 ottobre alle 18:45, prima dell’inizio dellaal Camp Nou tra Barcellona e Bayern. Come abbiamo spiegato, con una vittoria del, gli uomini di Inzaghi saranno classificati indipendentemente dal risultato di Barcellona-Bayern delle 21:00. E i ...