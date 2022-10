Champions League | la risposta spiritosa e spiritosa di Spalletti a un giornalista | “Se vuoi facciamo gruppo What’s App”

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 13 ottobre 2022) 2022-10-12 13:12:55 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: luciano, allenatore del Napoli, tirato l’ironia e per rispondere a undi possibili cambiamenti nella loro formazione in vista della partita del quarto turno dicontro l’Ajax ad Amsterdam. All’andata la squadra del Partenopeo ha vinto con un sonoro 1-6 all’Amsterdam Arena. Guardando avanti alla seconda tappa e Con il programma serrato che le squadre devono sopportare,dovrebbe apportare modifiche ai suoi undici. Prima della, l’allenatore italiano ha esordito rispondendo in modo comune: “Cambierà qualcosa, ma non posso dirtelo. Non è che sia contro di te, perché so cheportare il ...