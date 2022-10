Champions League | Inter-Viktoria non in contemporanea con Barcellona-Bayern

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Lewandowski rinvia la festa dell’. Il rocambolesco 3-3 del Camp Nou contro ilapre però all’la possibilità di centrare la qualificazione agli ottavi di finale già nella sfida di San Siro contro ilPlzen. Si preannuncia uno stadio sold out per spingere i nerazzurri verso la qualificazione. Con una vittoria la squadra nerazzurra potrà accedere agli ottavi, indipendentemente dal risultato di. La partita di San Siro verrà giocata alle 18:45, quella del Camp Nou tra Barca ealle 21:00. Niente contemporaneità, quindi. Da regolamento è prevista solo per l’ultima giornata della fase a gironi. Al Camp Nou, quindi, mercoledì 26 ottobre potrebbe scendere in campo una squadra già esclusa dagli ottavi. the ad id=”1049643? ...

Super Inter a Barcellona e qualificazione agli ottavi dipiù vicina. Le buone notizie però non finiscono per Simone InzaghiUn 3 - 3 che vale oro per l'Inter nel catino del Camp Nou, nonostante qualche rimpianto per una mancata vittoria che ...... ma il Napoli si concede il bis con l'Ajax dopo la goleada della scorsa settimana e strappa il pass per gli ottavi di finale dicon due turni di anticipo. Finisce 4 - 2 grazie alle ... E ora cosa succede in Champions League Ecco la nota del club: “Frank Anguissa, uscito nella ripresa del match contro l’Ajax, è stato sostituito per un risentimento alla coscia destra”. Il Napoli è in apprensione per Frank Anguissa, uscito ...CHAMPIONS LEAGUE - Inizio di stagione oltre ogni aspettativa per il Napoli che supera i gironi con 2 turni di anticipo e mantiene la vetta della Serie A. Costru ...