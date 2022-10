Champions League | giornata 4 | la lotta delle italiane

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La quartadisi conclude con la vittoria del Napoli, le due sconfitte pesanti di Milan e Juventus e l’ottimo pareggio dell’Inter. Lein, Gruppo H: Maccabi Haifa-Juventus 2-0 La Juventus di Massimiliano Allegri sprofonda sempre di più in quella che sembra una crisi interminabile. I bianconeri cadono in Israele e e si allontanano sempre di più dalla qualificazione agli ottavi di finale, quasi compromessa. Il 2-0 contro il Maccabi Haifa certifica ancora una volta quelli che sono i problemi dei bianconeri, che nell’intera gestione dell’Allegri bis registrano la sconfitta numero 17. In casa Juventus si respira un clima molto teso con i tifosi che chiedono a gran voce l’esonero ...

Nel suo caso i numeri dicono qualcosa, ma non tutto. Perché 8 vittorie in 20 partite disono un bilancio positivo, ma certo non esaltante. Come la media di 1,5 punti a gara. Il rendimento delle squadre di Simone Inzaghi nella coppa europea più prestigiosa va molto oltre ...... l'esito degli esami a cui è stato sottoposto l'attaccante argentino al J - Medical per l'infortunio patito contro il Maccabi Haifa in(nella notte che ha praticamente eliminato la ...Il gruppo D di Champions League presenta una curiosa statistica: le due squadre che guidano il girone sono rappresentate da alcuni ex juventini, ad esempio Conte e Tudor ...Si è chiusa ieri la giornata di Champions, é stata una settimana impegnativa e piena in cui in 8 giorni si sono svolti il terzo e il quarto turno di Champions intervallati da una giornata di campionat ...