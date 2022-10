Certificato medico sportivo e l’attuale quadro normativo | un esempio di circolare

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La certificazione medica nell’ambitonegli ultimi anni ha subito significative modifiche soprattutto in conseguenza dell’emissione del Decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. In ragione di ciò, ad oggi i certificati medici L'articolo .

lentepubblica.it

... perché, per esempio, nel caso di malattia, quando sussiste l'obbligo per il lavoratore dipendente di presentare al datore di lavoro apposito, spetta proprio aldi base ...In pratica, per tutto quel tempo ha il diritto di conservare il posto di lavoro, ovviamente se l'assenza è corredata dal regolare. Tuttavia, ci sono dei casi in cui è legittimo il ... Certificato medico non agonistico: ecco cosa serve sapere