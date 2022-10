Cercansi docenti da destinare al Ministero degli Esteri | termine ultimo il 31 ottobre Tutte le info utili

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Pubblicata una procedura di selezione, per la destinazione di 3di ruolo, in posizione di fuori ruolo, presso l’Ufficio V della DGDP del MAECI (Affarie della Cooperazione Internazionale) ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 64/2017. L'articolo .

