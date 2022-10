Caso Cipriani | l’ex postina non ha mai riscosso i 51mila euro

(Di giovedì 13 ottobre 2022): Luca Conti, il legale di Valerio, conferma che la polizza danon è mai stata riscossa RIETI – Sulavevamo riportato la notizia di una polizza assicurativa pensionistica dicheavrebbepochi giorni prima della sua scomparsa. A dichiararlo alla Vita in Diretta i legali di Valerio, il nipote della donna indagato per omicidio volontario. Ore più tardi giunge la smentita di Luca Conti, il rappresentante di Valerio. Dopo accertamenti, stando al legale, Silvia non avrebbe maiquella polizza con premio pari a. Nel corso della ...

RIETI - Nuove prospettive e vecchi interrogativi sul ''. Un alibi di ferro e un cuore profondamente addolorato per Valerio- nipote dell'ex postina ad oggi unico indagato dalla Procura per l'ipotesi di reato di omicidio volontario - ...Disposte nuove indagini per far luce suldi Silvia, l'ex postina di Contigliano, in provincia di Rieti, scomparsa tre mesi fa e gli inquirenti sospettano uccisa, abbandonando poi il cadavere nel bosco di Montenero in Sabina. ...La risposta dall’ autopsia sui resti di Silvia Cipriani probabilmente non arriverà perché le ossa rinvenute non hanno fornito ...Giallo dell'ex postina Silvia Cipriani, la Procura ha disposto nuove indagini: si cercano tracce sull'auto dell'anziana di Clemente Pistilli Il sostituto… Leggi ...