(Di giovedì 13 ottobre 2022)disorpresi a lavorare in nero. Altra operazione messa a segno dalla Guardia didinella giornata di ieri tra il capoluogo ed i comuni limitrofi.sorpresi a lavorare nei: scattano le denunce Nel mirino delle Fiamme Gialle i saloni di bellezza. Il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Teleclubitalia.it

A tutto ciò bisogna aggiungere la carenza di personale che non potrà essere risolta con nuove assunzioni, considerate le difficoltà finanziare del comune di Capua, si utilizzeranno idel ...A Castel Volturno, sul litorale domizio () ha votato alle politiche il 36% degli aventi ... Il dato dell'astensione passa comunque in secondo piano rispetto al numero complessivo dei... Caserta, percettori reddito a lavoro da parrucchieri e centri estetici: blitz della Finanza CAPUA - L'assessora Rosaria Nocerino con l'insediamento della nuova giunta, è intervenuta sin da subito, dopo le nostre segnalazioni durante la campagna ...(Adnkronos) - Sfiduciati dal lavoro che non c’è, dai disservizi e spaventati dall’immigrazione incontrollata. Quindi, astenuti alle elezioni. A Castel Volturno, sul litorale domizio (Caserta) ha votat ...