Cartelle esattoriali e controlli fiscali | stop agli appalti | in Gazzetta il decreto sulle cause di esclusione

e controlli fiscali , stop alla partecipazione agli appalti in caso di gravi violazioni anche se non definitivamente accertate . I criteri che comportano l' esclusione del ...Si tratta della famosa multa di 100 euro recapitata dall'Agenzia delle Entrate tramite le. Sanzione che dovrebbe arrivare entro il 30 novembre. Ma sarà davvero così In arrivo le ...Sono in arrivo anche a Verona le multe per i no vax, ovvero per tutti coloro che hanno scelto di non vaccinarsi contro il Covid ...Tempi duri per i no-vax che in questi giorni potrebbero vedersi arrivare le multe per non essersi vaccinati contro il covid-19. Difficile dimenticare il periodo in cui vigeva l’ obbligo vaccinale per ...