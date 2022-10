Carolina Marconi | “sono qui per dar forza alle donne”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022) In un confronto tutto al femminile,si sbilancia circa le intenzioni che l’hanno portata a partecipare al reality show A seguito di un confronto con Luca e un lungo disappunto su Charlie e sui suoi modi fin troppo severi di rapportarsi ai concorrenti,si ritaglia un momento con Pamela, Cristina e Gegia. Durante il confrontoscoppia in lacrime e dichiara: Tutto ciò non è in linea con il messaggio che voglio lanciare.qui per dareche stanno passando dei momenti difficili, non mi interessa essere coinvolta in litigi stupidi. Soltanto chi ha passato quello che ha ho passato io può comprendere quanto sia complicato rialzarsi e affrontare le sfide che la vita ci mette ...