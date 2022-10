Camera | UFFICIALE | La Russa nuovo presidente – DIRETTA

Leggi su zon

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La prima chiama per ildellaha portato ad una fumata nera. Alle 14 servirà, dunque, una nuova votazione per l’elezione Prende il via la nuova legislatura. Ilprovvisorio della, Ettore Rosato, ha aperto la prima seduta dell’Aula di Montecitorio, per far scattare l’elezione deldella. Per ora, purtroppo, non è stato raggiunto un accordo. Infatti, nessuno tra i candidati effettivi ha raggiunto il quorum richiesto di 267 voti, i 2/3 dei componenti dell’Assemblea, per far scattare l’elezione. Servirà una nuova votazione, già prevista alle 14. Rosato, nell’aprire la seduta dell’Aula, ha dichiarato: “Per me è un grande onore aprire i lavori. Avverto il forte senso di responsabilità che comporta in questo tempo ...