Camera e Senato eleggono i loro nuovi presidenti

La seduta è convocata allaalle 10 e alalle 10,30. All'ordine del giorno, l'elezione dei presidenti. L'Assemblea di Montecitorio è presieduta, come da regolamento, all'apertura di ogni ...... vedendo poi allail collega di partito Roberto Calderoli, uno dei due "papabili" per la presidenza del. L'altro (che i rumours danno come favorito) è il "fratello d'Italia" Ignazio La ...C’è ancora stasera, c’è tempo. Non troppo ma ce n’è. A offrire la sintesi di una giornata di trattative convulse stavolta è Giancarlo Giorgetti, sempre più ministro del Tesoro in pectore. Quando lasci ...Comincia oggi la nuova legislatura, la XIX. E la tappa numero uno è l’elezione dei presidenti di Camera e Senato: per la prima la convocazione è alle 10, presiede Ettore Rosato di Iv; per la seconda a ...