Camera e Senato | aperte le votazioni Segre | “adempiere al nostro ufficio con disciplina e onore”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022) . La Russa in pole alSi sonole prime sedute dellae deldella XIX legislatura per l’elezione dei rispettivi presidenti. A presiedere allac’è Ettore Rosato, Vicepresidente più anziano per elezione tra quelli della legislatura precedente, mentre alc’è Liliana, in sostituzione dell’ex presidente della Repubblica Napolitano, impossibilitato al ruolo per motivi di salute. Dopo le formalità, si sonole. Sembra esserci accordo nella maggioranza sui nomi di entrambi i presidenti. La Russa al– nomina che sarebbe stata sottolineata da un abbraccio tra La Russa e Calderoli, altro nome proposto nei giorni precedenti – e Riccardo Molinati alla ...