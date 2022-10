Calendario semifinali Mondiali femminili volley 2022 | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ildelledeidi, intra Olanda e Polonia fino al 15 ottobre. La rassegna iridata si avvicina alla conclusione e si inizia a sentire profumo di medaglie. La prima semifinale si svolgerà a Gliwice (Polonia) il giorno successivo i quarti di finale e vedrà contrapposte X e Stati Uniti. Le altre dueste, Italia e Brasile, potranno invece godere di un giorno di riposo prima di affrontarsi ad Apeldoorn (Olanda). Partite che si preannunciano spettacolari: chi vince si giocherà il titolo iridato, mentre chi perde dovrà lottare per il terzo gradino del podio. Chi accederà alla finalissima e chi alla finale per il bronzo? Per scoprirlo non resta che seguire le sfide di mercoledì 12 e ...